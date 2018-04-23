Тренер России U18: не выбираем соперника по четвертьфиналу, играем на победу

Главный тренер юниорской сборной России Александр Зыбин поделился ожиданиями от матча группового этапа с командой Словакии.



«Разобрали вчерашнюю игру и пропущенные голы, сказали ребятам, что финны остались в прошлом. Надо готовиться к новой игре. Удалось забить четыре? Но мы и пропустили много. Сегодня работали над обороной – на возврате и позиционной в своей зоне. Словаки в большинстве неплохо играют, поэтому сконцентрируем внимание ребят на том, чтобы было меньше удалений.



Выбираем ли соперника по четвертьфиналу? Наша команда каждый матч будет играть на победу, в том числе завтра со Словакией», — цитирует Зыбина официальный сайт ФХР.

Яблоко от яблони. Юниоры проиграли финнам вслед за взрослыми Сборная России почти потеряла шансы на первое место в группе и рискует нарваться на США в четвертьфинале ЮЧМ.