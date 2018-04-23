Суббэн: «Нэшвилл» — сплочённый кулак, никто не отказывается биться за партнёра

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн после победы в серии с «Колорадо Эвеланш» (4-2) поделился мнением о командном духе своей команды.



«Мы сильны именно как команда. И доказываем это на протяжении всего сезона. Даже когда матч у нас складывается тяжело, мы всегда можем прибавить. И я не могу вспомнить ни одного момента, когда кто-то у нас отказывался биться за партнёра. У нас команда — как реально сплочённый кулак. Вот так мы собрались после того, как проиграли пятый матч в серии. Вот так мы взяли шестой. И когда вы держитесь вместе, выполняя общий план, это должно давать результат», — цитирует Суббэна официальный сайт лиги.