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Жиру — о 5:8 с «Питтсбургом»: мы контролировали игру, не знаю, что произошло

Жиру — о 5:8 с «Питтсбургом»: мы контролировали игру, не знаю, что произошло
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру поделился впечатлениями от шестого матча серии с «Питтсбург Пингвинз» (5:8). После этой игры счёт в серии стал 2-4, и «лётчики» вылетели из Кубка Стэнли.

«Мы контролировали игру, но они быстро забили два гола, и я не знаю, что произошло», — приводит слова Жиру официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Гюнцель забил 4 гола, «Питтсбург» — во втором раунде. И всё это без Малкина
«Нэшвилл» тоже не стал откладывать продление кубкового маршрута, оставив не у дел «Колорадо».
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