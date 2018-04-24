Овечкин оформил дубль в шестом матче серии с «Коламбусом»

В шестом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Коламбус Блю Джекетс» на домашней площадке принимает «Вашингтон Кэпиталз» (1:3 после второго периода). Счёт в серии — 2-3.



Российский форвард «столичных» Александр Овечкин вывел свою команду вперёд, забросив вторую шайбу гостей, а за 1 минуту 37 секунд до второго перерыва оформил дубль. В активе Овечкина 5 голов в 6 матчах нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли.



Напомним, первую шайбу «Вашингтона» в матче забросил защитник Дмитрий Орлов.



Видео взято из официального «твиттера» «Кэпиталз».