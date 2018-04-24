«Вашингтон» сразится с «Питтсбургом» в четвертьфинале Кубка Стэнли

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли над «Коламбус Блю Джекетс» (6:3) и завершил серию со счётом 4-2. В следующем раунде подопечные Барри Тротца встретятся с «Питтсбург Пингвинз», который также в шести матчах оказался сильнее «Филадельфии Флайерз» (4-2).

Команды в 11-й раз встретятся друг с другом в розыгрыше Кубка Стэнли. Счёт в противостоянии 10-1 в пользу «Пингвинз». Только в сезоне-1993/94 «Вашингтону» удалось одержать победу (4-2).

В другой паре полуфинала плей-офф в Восточной конференции сыграют «Тампа-Бэй Лайтнинг» и победитель серии «Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс» (3-3).

На Западе уже определены все участники второго раунда — «Вегас Голден Найтс» сразится с «Сан-Хосе Шаркс», а «Нэшвилл Предаторз» будет противостоять «Виннипег Джетс».

Первые матчи второго раунда Кубка Стэнли состоятся 27 апреля.