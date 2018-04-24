Артемий Панарин в последних 3 матчах серии заработал показатель полезности «-6»

В шестом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Коламбус Блю Джекетс» на домашней площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и уступил — 3:6 (0:1, 1:2, 2:3). Победную шайбу забросил форвард «столичных» Деванте Смит-Пелли. Счёт в серии стал 4-2 в пользу «Вашингтона», «Коламбус» выбывает из розыгрыша Кубка Стэнли.

Крайне неудачно последние три матча противостояния провело ведущее звено «мундиров», в том числе российский нападающий Артемий Панарин. 26-летний форвард не набрал на этом отрезке ни одного очка и заработал показатель полезности «-6».

Всего в нынешнем плей-офф на счету Панарина 7 (2+5) очков в 6 матчах при показателе полезности «-4». Он стал лучшим бомбардиром своей команды в Кубке Стэнли-2018.