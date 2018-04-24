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«Коламбус» — последняя команда в НХЛ, никогда не выигрывавшая серию плей-офф

«Коламбус» — последняя команда в НХЛ, никогда не выигрывавшая серию плей-офф
Хоккей / НХЛ

В шестом матче четвертьфинальной серии Восточной конференции «Коламбус Блю Джекетс» на домашней площадке принимал «Вашингтон Кэпиталз» и уступил — 3:6 (0:1, 1:2, 2:3). Победную шайбу забросил форвард «столичных» Деванте Смит-Пелли. Счёт в серии стал 4-2 в пользу «Вашингтона», «Коламбус» выбывает из розыгрыша Кубка Стэнли.

«Блю Джекетс» остался последним клубом НХЛ, никогда не выигрывавшим серию плей-офф. «Коламбус» принимал участие в четвёртом розыгрыше Кубка Стэнли. В 2009 году «мундиры» не выиграли ни одного матча в серии с «Детройт Ред Уингз» (0-4). В 2014 году они уступили «Питтсбург Пингвинз» (2-4), а в 2017 году «Блю Джекетс» снова выбыли из плей-офф после встречи с «Питтсбургом» (1-4).

В этом розыгрыше Кубка Стэнли свои первые победы в истории одержали «Виннипег Джетс» и «Вегас Голден Найтс».

Артемий Панарин в последних 3 матчах серии заработал показатель полезности «-6»
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