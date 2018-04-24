Сергей Бобровский пропускал как минимум 3 гола в последних 12 матчах в плей-офф

Голкипер «Коламбуса Блю Джекетс» Сергей Бобровский потерпел поражение в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (3:6, 2-4).

Российский вратарь отразил 22 броска по своим воротам из 27. В 20 матчах плей-офф за карьеру в НХЛ, которые Бобровский начинал в роли стартового вратаря, у него только 5 побед и 14 поражений при коэффициенте надёжности 3,49 и 89,1% отраженных бросков.

Эти статистические показатели ниже его достижений в регулярных чемпионатах – 2,44 и 92% за карьеру соответственно. В последних 12 своих кубковых матчах Бобровский пропускал как минимум 3 шайбы.