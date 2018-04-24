Бобровский — о своей неудачной игре в Кубке Стэнли: мне не нужен психолог

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский прокомментировал свою неудачную игру в матчах Кубка Стэнли. Российский вратарь пропускал как минимум 3 гола в последних 12 матчах в плей-офф. В решающей игре серии с «Вашингтон Кэпиталз» Сергей отразил 22 броска из 27.

«Я делал всё, что мог. Старался, трудился, и мне кажется, что я давал своей команде шанс выиграть в каждом матче. Сегодня ключевым моментом был четвёртый гол «Вашингтона», и наверное, я мог сыграть получше в том моменте. Но это непросто — играть, прижатым к стене.

Я не могу контролировать то, что происходит вокруг. Я могу контролировать только себя, свои действия. Вы понимаете это? Я совершенно не согласен, если кто-нибудь теперь скажет, что мне нужен психолог», — цитирует Бобровского клубный журналист Брайан Хеджер.

Бобровский в среднем за карьеру в плей-офф пропускает на 1.05 шайб больше, чем в регулярном чемпионате.