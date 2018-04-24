Овечкин: не могу дождаться серии с «Питтсбургом», для нас она будет важнейшей

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Коламбус Блю Джекетс» (4-2, 6:3 в шестом матче) в серии первого раунда Кубка Стэнли и поделился ожиданиями от встречи с «Питтсбург Кэпиталз» во втором раунде.

«В этой серии было приятно играть, смотреть за ней, думаю, тоже. Было много хоккея, много овертаймов. Нам не повезло в первых двух матчах, но повезло в третьем. Эта победа была ключевой. Мы верили друг в друга, не паниковали и придерживались своей игры.

Серия с «Питтсбургом»? Я уже говорил, что не могу дождаться её начала. Это огромный шанс для нас сделать шаг вперёд. У них есть опыт, они выиграли два Кубка Стэнли за два года. Они знают, как справляться с давлением. Для нас эта серия будет важнейшей», – цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.