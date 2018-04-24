Генеральный менеджер «Миннесоты» будет уволен после 9 лет работы в клубе

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Чак Флетчер покинет свой пост, информирует официальный «твиттер» клуба.

Владелец клуба Крэйг Липолд проинформировал Флетчера, что с ним не будет продлён контракт на следующий сезон. Бизнесмен мотивировал это результатами команды и неудачной игрой в плей-офф. Флетчер проработал в «Миннесоте» на протяжении девяти лет. При нём команда шесть раз подряд пробилась в розыгрыш Кубка Стэнли, но дальше второго раунда так ни разу и не прошла.

В этом сезоне подопечные Брюса Будро в первом раунде уступили «Виннипег Джетс» (1-4).