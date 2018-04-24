Рето Берра и Нино Нидеррайтер сыграют за сборную Швейцарии на ЧМ-2018

Голкипер «Анахайм Дакс» Рето Берра и нападающий «Миннесоты Уайлд» Нино Нидеррайтер сыграют за сборную Швейцарии на чемпионате мира 2018 года в Дании, информирует официальный сайт Федерации хоккея Швейцарии.

В минувшем сезоне 31-летний Берра сыграл только 5 матчей в НХЛ, в которых одержал 1 победу при проценте отражённых бросков 92,6 и коэффициенте надёжности 2,31. В АХЛ Рето выиграл 16 матчей из 32, пропуская в среднем за матч 2,66 шайбы и отражая 92,2% бросков.

25-летний Нидеррайтер провёл 63 матча в регулярном чемпионате, забросил 18 шайб и сделал 14 голевых передач. В 5 матчах Кубка Стэнли форвард очков не набрал.