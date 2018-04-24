Защитник «Торонто» обратился к болельщикам клуба перед игрой с «Бостоном»

Защитник «Торонто» Рон Хэйнси обратился с речью к болельщикам и одноклубникам перед матчем с «Бостон Брюинз». Вчера, 23 апреля, в Торонто произошла трагедия: жертвами грузовика, врезавшегося на полном ходу в толпу пешеходов, стали более десятка человек.

«Мы бы хотели выразить соболезнования всем погибшим и их семьям. Берегите своих близких. Подарите им лишний поцелуй сегодня вечером. Увы, мы ничем не можем помочь, но что касается сегодняшнего матча, то мы будем играть всем сердцем за свой город», — сказал Хэйнси.

Матч завершился победой «Торонто» со счётом 3:1. Игра проходила при повышенных мерах безопасности.