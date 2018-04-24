Тротц: игроки «Вашингтона» повзрослели за время серии с «Коламбусом»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц прокомментировал победу над «Коламбус Блю Джекетс» (6:3, 4-2 в серии) в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.
«В некотором роде мы повзрослели за время этой серии. Мы понимаем, что у нас очень, очень сильный костяк. Они верят друг в друга», — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.
В следующем раунде подопечные Тротца встретятся с «Питтсбург Пингвинз», который также в шести матчах оказался сильнее «Филадельфии Флайерз» (4-2).
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«Коламбус» так и не добыл свою первую победу в кубковой серии. Главным виновником этого стал игрок «столичных» под номером восемь.