Маркетинговый агент: Овечкин поддерживает Путина, но в США ему это не мешает

Маркетинговый агент Александра Овечкина Дэвид Абрутин рассказал об отношении в США к капитану «Вашингтон Кэпиталз».

«Ситуация с желанием Овечкина поехать на ОИ-2018? Имидж Алекса стабилен, эта ситуация на маркетинге никак не сказалась. Овечкин всегда говорит правду, а его сильное желание выступать за родную страну, которое он пытался реализовать, только подчеркивает сильные качества личности. Все знают, что Алекс — патриот, это у него в ДНК. Возможно, это передалось от мамы — двукратной олимпийской чемпионки по баскетболу Татьяны Овечкиной. Всем известно, что Алекс никогда не упускает возможности выступить за сборную России.

Позиция Овечкина была жёсткой и неизменной: он считал, что все сильнейшие должны ехать в Корею. Он сдался только тогда, когда стало окончательно понятно: сборным запрещено даже приглашать игроков из НХЛ. Так что для личного бренда это была положительная история: человек до последнего отстаивал свои взгляды. Я точно знаю, что Овечкин очень хотел бы выступить на следующей Олимпиаде, в Пекине-2022.

Напряжение между Россией и США? Мы стараемся не трогать геополитику, не наша тема. Овечкина по-прежнему любят и в России, и в Вашингтоне, в США. Все прекрасно знают, что Алекс предан своей родной стране и что именно он может помочь определённым брендам захватить новые рынки или укрепить свои позиции. Поэтому, несмотря на политические моменты, Овечкина хотят видеть лицом кампаний. Политика, поддержка президента России Владимира Путина и Putin Team никак этому не мешают и никак с этим не пересекаются», — цитирует Абрутина Adindex.