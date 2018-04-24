Оши: Грубауэр не раз был в неловком положении, Холтби прибавил и отлично сыграл

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши прокомментировал победу над «Коламбус Блю Джекетс» (4-2, 6:3 в шестом матче) в серии первого раунда Кубка Стэнли.

«Холтби прибавил и отлично сыграл. До этого мы не раз ставили Грубауэра в неловкое положение. Но потом вышел Холтби и замечательно отработал», – цитирует Оши официальный сайт НХЛ.

В первых двух матчах, проигранных «Вашингтоном» в овертаймах, стартовым вратарём был Филипп Грубауэр. В четырёх следующих – Холтби. В серии с «Коламбусом» Холтби пропускал 1,92 шайбы за игру при проценте отражённых бросков 93,2. Его визави Сергей Бобровский справился с 90,0% бросков и пропускал 3,18 шайбы за матч.