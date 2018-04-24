Степанов — о победе «Ак Барса»: изначально люди думали, что все сливки на Западе

Двукратный обладатель кубка Гагарина в составе «Ак Барса» Александр Степанов поделился мнением о победе «Ак Барса» в Кубке Гагарина, который обыграл в финальной серии ЦСКА (4-1).

«В ЦСКА есть молодые талантливые ребята, но чуть-чуть не отбитые. Может быть, некоторые из них и олимпийские чемпионы, но тот же Азеведу и другие в чемпионате КХЛ, который считаю довольно сильным, много раз играли в плей-офф, боролись за кубок Гагарина. Не скажу, что игроки «Ак Барса» индивидуально слабее, чем у ЦСКА. Про Восток просто забыли, всё смотрели на Запад. Но на Востоке тоже сильные команды. Но хорошо, что «Ак Барс» как представитель Востока взял кубок Гагарина, потому что все изначально смотрели на Запад и думали, что там все сливки, всё самое-самое.

Кубок на Востоке, а не на Западе. Клуб сохраняет свои традиции, пытается удержать игроков и кого-то нового подыскать. «Ак Барс» сохраняет лицо, имя, в отличие от Уфы, Омска, которые каждый год меняют по половине состава и тренеров. При этом, посмотрите, многие игроки, которые были не нужны СКА и ЦСКА, сейчас у «Авангарда» и «Салавата Юлаева». Не говорю о том, что они плохие игроки, но просто показательно, что все они прошли через СКА и ЦСКА. Из-за этого уровень хоккея падает, нет борьбы между командами, и творится что-то непонятное. Хотелось бы у Уфы и Омска видеть какую-то стабильность», – цитирует Степанова «Спорт Бизнес Online».