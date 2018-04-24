Источник: Пуустинен и Наттинен перейдут в «Нефтехимик»

Два игрока из клуба «Ювяскюля» – 30-летний нападающий Юусо Пуустинен и 27-летний форвард Йоонас Наттинен продолжат карьеру в Континентальной хоккейной лиге. По информации «Спорт Бизнес Online», оба игрока перейдут в нижнекамский «Нефтехимик».

Наттинен в 49 матчах «регулярки» набрал 40 (13+27) очков, в плей-офф добавил 5 (1+4) очков в 6 матчах. Пуустинен в 53 матчах «регулярки» набрал 51 (30+21) очко, ещё 4 (2+2) – в 6 матчах плей-офф.