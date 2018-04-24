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Холтби: «Коламбусу» нужно отдать должное, они очень старались

Холтби: «Коламбусу» нужно отдать должное, они очень старались
Хоккей / НХЛ

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холбти после победы в шестом матче серии плей-офф с «Коламбус Блю Джекетс» (4-2) высоко отозвался об игре соперника. В следующем раунде «столичные» встрется с «Питтсбург Пингвинз».

«Один период они провели очень хорошо, это был один из самых сложных периодов в моей карьере. Надо отдать им должное, они старались. Они не хотели завершать сезон. Заставили нас поработать», — приводит слова Холтби официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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