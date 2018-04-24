Определён состав национальной сборной России на Шведские хоккейные игры

Штаб сборной определил состав на четвертый этап Евротура – «Шведские хоккейные игры».



Вратари: Василий Кошечкин («Металлург» Мг), Игорь Шестеркин (СКА), Иван Бочаров («Динамо» М).



Защитники: Артем Зуб, Динар Хафизуллин, Антон Белов, Владислав Гавриков, Егор Яковлев (все – СКА), Алексей Береглазов («Металлург» Мг), Никита Трямкин («Автомобилист»), Алексей Марченко, Никита Нестеров (оба — ЦСКА).



Нападающие: Станислав Галиев, Владимир Ткачев (оба — «Ак Барс»), Михаил Григоренко, Максим Шалунов, Кирилл Капризов (все – ЦСКА), Евгений Дадонов («Флорида»), Виктор Тихонов, Александр Барабанов, Илья Каблуков (все — СКА), Алексей Кручинин («Трактор»), Алексей Бывальцев («Амур»), Максим Мамин («Флорида») Павел Бучневич («Рейнджерс»), Никита Сошников («Сент-Луис»), Илья Михеев, Кирилл Семёнов (оба – «Авангард»).



Защитники Дмитрий Огурцов и Александр Елесин продолжат выступление за олимпийскую сборную на Кубке АЛРОСА в Санкт-Петербурге.



Вратарь Илья Сорокин (ЦСКА), защитники Василий Токранов, Альберт Яруллин (оба – «Ак Барс»), Михаил Науменков, Богдан Киселевич, нападающие Иван Телегин, Сергей Андронов, Валерий Ничушкин (все – ЦСКА), Никита Гусев и Павел Дацюк (оба – СКА) останутся в Москве для прохождения реабилитации и будут тренироваться по индивидуальной программе.



Сборная России в рамках четвертого этапа Евротура – «Шведских хоккейных игр» — проведет 3 матча.



26 апреля. Хельсинки (вынесенный матч) Финляндия – Россия. Начало в 18:30 (по московскому времени)

28 апреля. Стокгольм. Швеция – Россия. Начало в 16:30

29 апреля. Стокгольм. Россия – Чехия. Начало в 13:00.

Травма – не проблема. Вызов в сборную как повестка в армию В сборную России вызывают даже травмированных игроков из НХЛ. Это правильно?