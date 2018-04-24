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ЮЧМ-2018: Финляндия одолела Чехию, Беларусь пропустила восемь голов от США

ЮЧМ-2018: Финляндия одолела Чехию, Беларусь пропустила восемь голов от США
Хоккей / Юниорский Чемпионат мира U18

На юниорском чемпионате мира—2018 завершились два матча группового этапа.

Сборная Финляндии одолела команду Чехии, матч закончился со счётом 4:2. У финнов голами отметились Расмус Купари, Еспери Котканиеми и Никлас Нордгрен, сделавший дубль. У Чехии заброшенные шайбы на свой счёт записали Якуб Лауко и Войтех Стронджала.

U18 ЧМ-2018
24 апреля 2018, вторник. 13:30 МСК
Финляндия U18
4 : 2
0:0, 4:0, 0:2
Чехия U18
1:0 – Нордгрен (Какко, Котканиеми) – 20:35 (5x5), 2:0 – Купари (Ранта, Ноусиайнен) – 21:11 (5x5), 3:0 – Котканиеми (Какко, Хонка) – 29:56 (5x5), 4:0 – Нордгрен (Какко, Танус) – 37:03 (5x3), 4:1 – Лауко (Забрански, Гас) – 46:02 (5x4), 4:2 – Стржондала (Клейна, Еник) – 57:44 (5x5)

Сборная США разгромила команду Беларуси, встреча завершилась со счётом 8:0. Заброшенными шайбами отметились Александр Тюркотт, К`Андре Миллер, Оливер Вальстрём и Джоэль Фараби, хет-трик оформил Коул Колфилд.

U18 ЧМ-2018
24 апреля 2018, вторник. 13:30 МСК
США U18
8 : 0
2:0, 5:0, 1:0
Беларусь U18
1:0 – Тюркотт (Груден, Кофилд) – 02:19 (5x4), 2:0 – Миллер (Йорк) – 16:57 (5x5), 3:0 – Вальстрём (Хьюз, Фараби) – 22:13 (5x5), 4:0 – Кофилд (Уайз) – 24:26 (5x5), 5:0 – Фараби (Хьюз, Эмберсон) – 26:16 (5x5), 6:0 – Кофилд – 33:13 (5x4), 7:0 – Хейн (Джилес, Тюркотт) – 39:02 (5x5), 8:0 – Кофилд – 53:39 (5x5)
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