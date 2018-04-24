ЮЧМ-2018: Финляндия одолела Чехию, Беларусь пропустила восемь голов от США

На юниорском чемпионате мира—2018 завершились два матча группового этапа.
Сборная Финляндии одолела команду Чехии, матч закончился со счётом 4:2. У финнов голами отметились Расмус Купари, Еспери Котканиеми и Никлас Нордгрен, сделавший дубль. У Чехии заброшенные шайбы на свой счёт записали Якуб Лауко и Войтех Стронджала.
Сборная США разгромила команду Беларуси, встреча завершилась со счётом 8:0. Заброшенными шайбами отметились Александр Тюркотт, К`Андре Миллер, Оливер Вальстрём и Джоэль Фараби, хет-трик оформил Коул Колфилд.
Яблоко от яблони. Юниоры проиграли финнам вслед за взрослыми
Сборная России почти потеряла шансы на первое место в группе и рискует нарваться на США в четвертьфинале ЮЧМ.