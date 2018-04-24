Стал известен состав сборной России на матч ЮЧМ со Словакией

Опубликован состав юниорской сборной России на матч домашнего чемпионата мира с командой Словакии. Встреча начнётся в 17:30 мск, «Чемпионат» проведёт её текстовую онлайн-трансляцию.



Вратари: Мифтахов (Исаев);

Галенюк (А) — Журавлёв (А), Морозов — Марченко — Подколзин;

Малышев (К) — Мисюль, Жабреев — Дорофеев — Завгородний;

Жиляков — Замула, Спиридонов — Ротенберг — Михайлов;

Романов — Охотюк, Кизимов — Исхаков — Соркин.

Яблоко от яблони. Юниоры проиграли финнам вслед за взрослыми Сборная России почти потеряла шансы на первое место в группе и рискует нарваться на США в четвертьфинале ЮЧМ.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»