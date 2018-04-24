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Стал известен состав сборной России на матч ЮЧМ со Словакией

Стал известен состав сборной России на матч ЮЧМ со Словакией
Хоккей / Юниорский Чемпионат мира U18

Опубликован состав юниорской сборной России на матч домашнего чемпионата мира с командой Словакии. Встреча начнётся в 17:30 мск, «Чемпионат» проведёт её текстовую онлайн-трансляцию.

Вратари: Мифтахов (Исаев);
Галенюк (А) — Журавлёв (А), Морозов — Марченко — Подколзин;
Малышев (К) — Мисюль, Жабреев — Дорофеев — Завгородний;
Жиляков — Замула, Спиридонов — Ротенберг — Михайлов;
Романов — Охотюк, Кизимов — Исхаков — Соркин.

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