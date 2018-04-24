Тротц: Овечкин — не просто игрок круга вбрасывания, его игра обросла слоями

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц после победы над «Коламбус Блю Джекетс» (6:3, 4-2 в серии) поделился мнением об игре форварда Александра Овечкина.



«Овечкин — это большой, сильный парень, который забивает много голов. Он прибавил во многих компонентах игры. Это не просто игрок круга вбрасывания. Он способен идти на ворота, он не боится этого. Его игра обрастает новыми слоями», — приводит слова тренера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Почему Овечкин настоящий мужик. Такой «Вашингтон» может пройти «Питтсбург» А дальше уже можно будет думать о Кубке Стэнли.

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