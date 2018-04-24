Тротц — о бросках Овечкина под шайбу: отдам ему должное даже больше, чем за голы

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц поделился мнением о бросках Александра Овечкина под шайбы соперника в шестом матче серии с «Коламбус Блю Джекетс» (3:6, 2-4 в серии).



«Именно в таких моментах зарабатывается авторитет среди партнёров. В нужные моменты надо заблокировать бросок или выбросить шайбу. Так что, пожалуй, я отдам ему должное за это даже в большей степени, чем за забитые голы. Потому что их мы от него и так ожидаем. А другие детали… Они позволяют вам побеждать. Без них успех невозможен», — цитирует Тротца официальный сайт лиги.