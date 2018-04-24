Форвард «Миннесоты» Гранлунд сыграет за Финляндию на ЧМ-2018

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Микаэль Гранлунд дал согласие на участие в чемпионате мира-2018 в составе сборной Финляндии, информирует Ilta Sanomat. Напомним, «дикари» вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли, уступив «Виннипег Джетс» (1-4).



В 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ сезона-2017/18 Гранлунд сумел записать на свой счёт 67 (21+46) баллов при показателе полезности "+13" и 18 минутах штрафного времени.

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