Защитник России U18: мы не боимся американцев, будем выходить и играть на победу

Защитник юниорской сборной России Александр Романов прокомментировал победу над Словакией (6:5 Б) в матче ЮЧМ-2018. В четвертьфинале российская команда встретится со сборной США. «Звёздно-полосатые» выиграли 7 из последних 9 мировых первенств.

«Была очень результативная игра, много контратак, я бы даже сказал, чересчур много. Были провалы, есть что подкорректировать. Но в атаке мы сегодня хорошо сыграли, забили нужные голы. Наверное, был небольшой недонастрой, но все старались, выкладывались в каждом моменте. Ошибки были, но они поправимы.

Опасно удалялись? Что поделать, это игровые моменты. Где-то приходилось спасать игру, где-то просто по глупости удалялись. Ничего страшного. При счёте 1:4 не было никакой обреченности, по игре мы чувствовали себя намного сильнее соперника, так почему бы просто было не взять и не отыграться? Взяли игру в свои руки, и понеслось.

Словаки хорошо контратаковали, на этом в принципе всё, больше я ничего особенного в их игре не заметил. Хорошая реализация большинства? Возможно, в этом им помогли наши ошибки, ну и сами они действительно неплохо разыграли.

Эта победа для нас очень важна. Сегодня нельзя было проигрывать. Если бы проиграли, остался бы осадок в команде. Действовали исключительно на победу. Соперника по четвертьфиналу мы не выбирали, играли в свою игру. Американцев не боимся, будем выходить и играть на победу», – цитирует Романова пресс-служба ФХР.