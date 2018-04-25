Исхаков: при счёте 1:4 тренер сказал: «Что за дела? Надо играть как мы умеем!»

Нападающий юниорской сборной России Руслан Исхаков прокомментировал победу над Словакией (6:5 Б) в матче ЮЧМ-2018, по ходу которого россияне отыгрались со счёта 1:4. В четвертьфинале российская команда встретится со сборной США. «Звёздно-полосатые» выиграли 7 из последних 9 мировых первенств.

«Только положительные эмоции после группового этапа. Главное было победить, чтобы с положительным настроем начать четвертьфинал. Что было при счёте 1:4? В раздевалке получили от тренера, но собрались, потому что нужно было победить. Семь тысяч человек пришли, чтобы посмотреть как мы словакам проигрываем? Тренер сказал: «Что за дела? Надо играть как мы умеем!»

Почему не забил буллит? Честно говоря, перенервничал, когда выходил на лёд, собирался немного другое сделать. Может, психика.

США? Играли один раз с ними и вели, но в концовке пропустили пять голов. У нашей команды ахиллесова пять – можем упустить победу, уверенно ведя в счёте. Думаю, на чемпионате мира мы такого не допустим. Попытаемся в этом году прервать их золотую серию», – цитирует Исхакова пресс-служба ФХР.