Худобин — о «Торонто»: мне их бояться? Прятаться за воротами? Пусть себе бегут

Голкипер «Бостон Брюинз» Антон Худобин поделился мнением о ходе серии первого раунда Кубка Стэнли с «Торонто Мэйпл Лифс» (3-3) в первом раунде Кубка Стэнли. Решающий матч противостояния состоится завтра, 26 апреля.

«Мы не думаем о том, что там продлевает себе «Торонто». Мы смотрим только на свою игру. Что нам нужно сделать для того, чтобы победить в следующем матче.

Думаю, «Торонто» помогли наши ошибки. Я считаю, мы сделали нашу игру не нашей. Поэтому так произошло. У них хорошая, очень вязкая команда. Против хоккеистов «Мэйпл Лифс» трудно играть. Но для того чтобы побеждать, надо показывать наш хоккей. Так, как мы умеем – с самых первых минут.

Игроки «Торонто» летают на бешеной скорости? Все тут так катаются – что на тренировках, что в игре. Может, в игре чуть посильнее. Но что мне, этого бояться? Прятаться за воротами? Пусть себе бегут.

Конечно, своя арена всех нас заряжает правильной энергией. Болельщики у нас очень хорошие, гонят нас вперёд. Они очень здорово поддерживают. Атмосфера позитивная на домашней арене», – цитирует Худобина официальный сайт НХЛ.