В НХЛ определены номинанты на «Марк Мессье Эворд»

Национальная хоккейная лига представила имена номинантов на приз игроку, проявившему лидерские качества на льду и за его пределами. В тройку претендентов на «Марк Мессье Эворд» вошли форварды Уэйн Симмондс («Филадельфия Флайерз»), Блейк Уилер («Виннипег Джетс») и защитник Дерик Энгелланд («Вегас Голден Найтс»).

Мессье собрал предложения от команд, персонала лиги и болельщиков, после чего принял окончательное решение о трёх финалиста.

36-летний Энгелланд установил личные рекорды по передачам (18) и очкам (23) в составе «Голден Найтс». После трагических событий в Лас-Вегасе 1 октября он внёс большой вклад в жизнь города, а перед первым домашним матчем произнёс проникновенную речь. Энгелланд с женой Мелиссой запустили программу поддержки жертв массовой стрельбы, приглашая их на матчи по ходу сезона и благодаря каждого гостя после игр. Также он сотрудничал с «Домом Роналда Макдоналда» и Three Square, помогая бедным семьям и детям, и продолжил пятилетнее сотрудничество с местными пожарными, вследствие которого было собрано более $ 40 тыс. для детей, которые не могут позволить себе заниматься хоккеем.

29-летний Симмондс забил 24 гола и отдал 22 голевые передачи в 75 матчах. В каждой второй домашней игре он встречался с представителями разных воинских частей. Также он связался с хоккеистами Военно-воздушных сил США, приглашал их на тренировку и катался с ними после их дежурств. С 2014 года он входит в совет директоров Фонда юношеского хоккея Эда Снайдера и помогает развивать спорт в своём родном Скарборо (Онтарио) с 2012 года.

31-летний Уилер установил личный рекорд, набрав 91 (23+68) очко. Он работает послом True North Youth Foundation (TNYF), который разрабатывает программы и помогает необеспеченным молодым людям Манитобы. Летом он посетил лагерь Маниту, где провел время со студентами. Также Уилер был инструктором в хоккейной академии «Виннипега» в рамках программы увеличения посещаемости и успеваемости в школах, находящихся в сложных социальных и экономических условиях.