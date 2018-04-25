Морозов: МХЛ выполняет свою функцию,15 выпускников стали олимпийскими чемпионами

Управляющий директор Молодёжной хоккейной лиги Алексей Морозов прокомментировал победу «Локо» в финале Кубка Харламова.

«Сегодняшние молодёжные команды играли на уровне коллективов из ВХЛ и КХЛ, мастерства было столько же, сколько и нервов. Матч получился настоящей кульминацией сезона – непредсказуемого и интересного. Финальная серия была напряжённой, шесть матчей, все игры упорные, исход двух решился только в буллитных сериях. Поэтому считаю, это был финал двух равных соперников, но сегодня «Локо» одержал верх за счёт сдержанности и командной игры на результат. Поздравляю всех болельщиков и хоккеистов с успешным завершением девятого сезона МХЛ.

Лига выполняет свою главную функцию – создаёт условия для роста молодых игроков: 15 выпускников МХЛ стали олимпийскими чемпионами, девять человек – обладатели Кубка Гагарина в составе «Ак Барса», 15 играли за ЦСКА в финальном матче. Уверен, в скором времени мы увидим несколько новых молодых звёзд», — цитирует Морозова пресс-служба МХЛ.