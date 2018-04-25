Мирко Мюллер сыграет за сборную Швейцарии на ЧМ-2018, Хишир хочет участвовать

Форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Нико Хишир заявил, что готов сыграть на ЧМ-2018 в Дании, информирует Swii Hockey News.

«Я хочу сыграть на чемпионате мира. Всё будет зависеть от того, буду ли я готов на сто процентов. Мы завершили сезон, предстоит медосмотр, посмотрим, что получится», – сказал Хишир.

Первый номер драфта НХЛ-2017 набрал в регулярном чемпионате 52 (20+32) очка в 82 матчах. В 5 матчах Кубка Стэнли он забил 1 гол.

Защитник «дьяволов» Мирко Мюллер уже подтвердил своё участие в мировом первенстве. В минувшем сезоне 23-летний хоккеист сделал 4 результативные передачи в 28 матчах регулярного сезона при показателе полезности «+1». В 3 матчах плей-офф очков не набрал.

Ранее стало известно, что за швейцарцев сыграют главные звёзды команды — вратарь Рето Берра и нападающий Нино Нидеррайтер.