Фетисов: для россиян важна сама возможность носить свитер с названием страны

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал нежелание многих финских игроков НХЛ участвовать в чемпионате мира и сравнил ситуацию с российской.

«Возможно, финские игроки не так патриотичны, как этого хотелось бы людям в Финляндии. В России ситуация противоположная. Все российские игроки из НХЛ хотят играть за сборную, если нет травм или каких-то серьёзных личных обстоятельств. Я знаю, что у игроков бывают разногласия с тренерами, но это второстепенно. Гораздо важнее сама возможность носить свитер, на котором написано название страны», – цитирует Фетисова Ilta Sanomat.