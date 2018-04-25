Стали известны тренеры, которые будут помогать Сергею Светлову в «Адмирале»

Новый главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов назвал своих помощников по тренерскому штабу.

«Моими помощниками будут Андрей Пятанов и Андрей Матыцин, с которыми я хорошо знаком и которые уже обладают опытом работы в «Адмирале». Вакантной остаётся только должность тренера вратарей. Но уже есть варианты, в ближайшее время мы и эту позицию закроем.

Конкретно срок моего прибытия не оговаривали, но учитывая, что трудовые обязательства у меня начинаются с 1 июля, скорее всего, приеду где-то к этой дате. Однако если работа потребует, чтобы я прибыл раньше, никаких проблем не вижу – сойду с трапа в тот момент, когда буду здесь нужен.

Впечатления о Владивостоке и Приморье у меня самые приятные, поэтому часто вспоминал об этих местах. Город замечательный, морской, и люди здесь отличные. Конечно же, нравились мне и условия работы, арена здесь шикарная. Но больше всего я скучал по местным болельщикам, которые регулярно собирают полные трибуны. Поддержка, в хорошем смысле этого слова, сумасшедшая. Это то, что мне больше всего вспоминалось, и новой встречи с приморскими любителями хоккея я жду с нетерпением», — цитирует Светлова пресс-служба клуба.