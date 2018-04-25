Сезон-2017/18 — второй по минимальному количеству игр в Кубке Гагарина

Континентальная хоккейная лига подвела статистические итоги плей-офф сезона-2017/18, информирует официальный сайт лиги.

Плей-офф стартовал 3 марта. Позже стартовали только два розыгрыша: в 2014 году 7 марта и в 2010 году 10 марта. Обладатель Кубка определился 22 апреля. Но трижды победитель определялся еще позже: в 2012 году 25 апреля, в 2010 году 27 апреля, а в 2014 году 30 апреля. С тех пор как на всех стадиях стали играть до четырёх побед, нынешний розыгрыш оказался самым быстротечным. Победитель определился за 51 календарный день.

Теоретически в Кубке Гагарина могло быть сыграно 105 матчей (при условии, что во всех сериях победитель будет выявлен в седьмых матчах). За восемь сезонов, когда розыгрыш проводится в формате до четырёх побед на всех этапах, нынешний сезон второй по минимальному количеству игр. В прошлом году было 74 матча, в этом – 78. Наибольшее количество матчей было проведено в 2011 году – 86.

Максимальное количество серий в розыгрыше 15. В этом сезоне в сериях дело два раза доходило до седьмых игр, и дважды одним из участников был «Салават Юлаев», который вначале одолел «Авангард», а затем уступил «Трактору». В 2011 и 2013 годах в розыгрышах было по пять семиматчевых серий.