Светлов: главный критерий к новичкам «Адмирала» — готовность биться за город

Новый главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал своё назначение на должность и поделился планами команды о селекционной работе.

«Я никогда не скрывал, что мне интересно было бы снова поработать во Владивостоке, поэтому вариант моего возвращения сюда всегда был актуальным. Если же говорить о конкретной ситуации, мне позвонил заместитель генерального директора «Адмирала» Александр Селиванов, с которым мы хорошо знакомы, договорился о встрече, и на прошлой неделе я отправился в Приморье на переговоры. Здесь у меня состоялась очень плодотворная встреча с генеральным директором клуба Сергеем Сошниковым. Мы обсудили перспективы сотрудничества, Сергей Николаевич рассказал, какие требования предъявляет к новому главному тренеру, какие результаты хочет видеть, а я обрисовал свой план действий. В итоге пришли к взаимопониманию.

Владивосток и «Адмирал» мне очень хорошо знакомы. Я здесь уже работал, знаю специфику труда, с этим городом и клубом у меня связаны очень хорошие воспоминания. Это был первый сезон «Адмирала», когда команда только появилась в КХЛ. И нам удалось о себе заявить – «Адмирал» хорошо играл, вышел в плей-офф и сразился с будущим обладателем Кубка Гагарина – «Металлургом» из Магнитогорска. Пускай, первый этап мы не прошли, но упрекнуть мне ту команду не за что – мы играли достойно и заставили будущего чемпиона понервничать. Думаю, запомнилось это выступление и болельщикам. Поэтому я очень рад, что получил предложение, рад, что снова буду работать с «Адмиралом». Приложу все усилия, чтобы создать хорошую команду и чтобы болельщики снова смогли наслаждаться игрой своей команды, настоящим дальневосточным хоккеем.

Сейчас первая и самая главная задача – успешно провести селекцию. В этой работе участвуем и я, и руководство клуба — решаем, кого из предыдущего состава оставить, какие ребята станут костяком коллектива. Точечно подбираем и новых игроков, от агентов сыплется множество предложений, сами изучаем рынок, благо, он довольно богатый. Выбираем, с кем будем заключать просмотровые контракты. Будем стараться подобрать тех игроков, которые лучше всего подходят под наши задачи. Но главный критерий, которое я буду предъявлять ко всем кандидатам – готовность биться за команду и город. Чтобы характер был сильным, а профессионализм – высоким.

Конечно, есть определённые финансовые ограничения – клуб только разобрался с финансовыми проблемами, и ему нужно жить по средствам. Но я намерен приложить все усилия, чтобы создать хороший боеспособный коллектив», — цитирует Светлова пресс-служба клуба.