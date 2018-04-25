Генменеджер «Ак Барса»: конфликтов с Билялетдиновым не было, мы в одной лодке

Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов прокомментировал слухи о конфликте в начале сезона с главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым.

«У нас одна команда, и этим всё сказано. Мы чемпионы! Конфликтов не было никогда! Мы в одной лодке, хотим выигрывать, у нас одна задача. Что касается игроков, то есть тренер, под которого подбиралась команда. Взять того же Алексея Потапова — да, он не звёздный, но было видно, что он командный игрок, что это человек, который нам подходит. Слово «конфликт» совсем не уместно», — цитирует Якубова пресс-служба клуба.