Ларионов и Яшин будут экспертами Первого канала на ЧМ-2018

Все игры с участием сборной России на чемпионате мира 2018 года будут показаны в прямом эфире Первого канала, говорится в заявлении дирекции общественных связей телеканала. Мировое первенство пройдёт в Дании с 4 по 20 мая.

«Матчи чемпионата мира по хоккею на Первом канале будут комментировать Александр Кузмак и Андрей Юртаев, в качестве экспертов приглашены Алексей Яшин и Игорь Ларионов. Все игры с участием сборной России будут показаны в прямом эфире», — сообщает пресс-служба Первого канала.

Полное расписание трансляций

Групповой этап:

Россия – Франция, 4 мая, 17:15, телеэфир и онлайн

Россия – Австрия, 6 мая, 13:15, телеэфири онлайн

Россия – Беларусь, 7 мая, 17:15, онлайн (эфир на «Матч ТВ»)

Россия – Чехия, 10 мая, 21:15, онлайн (эфир на «Матч ТВ»)

Россия – Швейцария, 12 мая, 21:15, онлайн (эфир на «Матч ТВ»)

Россия – Словакия, 14 мая, 17:15, телеэфир и онлайн

Россия – Швеция, 15 мая, 21:15, телеэфир и онлайн



Плей-офф:

(Первый будет показывать матчи с участием сборной России)

Четвертьфинал, 17 мая, 17:15 или 21:15, телеэфир и онлайн

Полуфинал, 19 мая, 16:15 или 20:15, телеэфир и онлайн

Матч за третье место, 20 мая, 16:45, телеэфир и онлайн

или

Финал, 20 мая, 21:15, телеэфир и онлайн