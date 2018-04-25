Пастрняк: что я собираюсь изменить в своей игре? Это глупый вопрос

Нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк ответил на вопрос о своей результативности.

«Что я собираюсь изменить в своей игре, чтобы начать забивать? Я ничего не собираюсь менять. Я продолжаю бросать, продолжаю создавать моменты, но вратари делают сейвы. Мне кажется, это довольно глупый вопрос», – заявил Пастрняк, отвечая на вопрос журналиста Джо Гизы.

21-летний чех в серии с «Торонто Мэйпл Лифс» набрал 11 (4+7) очков, но 9 из них пришлись на два первых матча. Пастрняк не забивает уже четыре матча подряд.