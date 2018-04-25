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Генменеджер сборной Чехии: у Секача сломана рука, он не приедет на ЧМ-2018

Генменеджер сборной Чехии: у Секача сломана рука, он не приедет на ЧМ-2018
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Генеральный менеджер сборной Чехии Иржи Фишер сообщил, что нападающий «Ак Барса» Иржи Секач пропустит чемпионат мира 2018 года в Дании. Турнир пройдёт с 4 по 20 мая.

«Конечно, я поздравил Иржи с его победой в Кубке Гагарина, но он не приедет на чемпионат мира. Он играл со сломанной рукой, а до этого у него были ещё и проблемы со связками. Реабилитация займёт около трёх недель», — приводит слова Фишера Hokej.сz.

Ранее стало известно, что мировое первенство пропустит нападающий «Филадельфии Флайерз» Якуб Ворачек.

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