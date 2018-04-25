Форвард «Нью-Джерси» Холл отказался сыграть на ЧМ-2018

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Тейлор Холл отклонил предложение сыграть за сборную Канады на чемпионате мира 2018 года в Дании, информирует клубная журналистка Аманда Штейн. Турнир пройдёт в Копенгагене и Хернинге с 4 по 20 мая.

В минувшем сезоне Холл набрал 93 (39+54) очка в 76 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В 5 играх Кубка Стэнли забросил 2 шайбы и отдал 4 результативные передачи.

На данный момент известны имена 18 канадских игроков, которые уже подтвердили своё участие в мировом первенстве.