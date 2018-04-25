Кэссиди: послушайте, это матч № 7, уж игроки «Бостона» точно знают, что к чему

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди поделился ожиданиями от решающего, седьмого матча серии первого раунда Кубка Стэнли с «Торонто Мэйпл Лифс» (3-3 в серии). Решающий матч противостояния состоится завтра, 26 апреля.

«Забивать мы должны — вот что должно быть по-другому. Я бы мог, стоя здесь, разглагольствовать о том, как было бы здорово, если бы наш вратарь выдал шат-аут, но взваливать всю ответственность на голкипера — не наш путь.

Послушайте, это будет матч № 7. «Брюинз» выиграли Кубок Стэнли в 2011-м и только в том сезоне на пути к трофею прошли через три седьмых матча. Уж наши парни точно знают, что к чему», — цитирует Кэссиди официальный сайт НХЛ.