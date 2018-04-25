Защитник «Филадельфии» Гудас сыграет за сборную Чехии на ЧМ-2018, Заха отказался

Защитник «Филадельфии Флайерз» Радко Гудас сыграет за сборную Чехии на чемпионате мира 2018 года в Дании, сообщает официальный «твиттер» команды.

27-летний Гудас сыграет за национальную команду на втором чемпионате мира подряд. В минувшем регулярном сезоне НХЛ он провёл 70 матчей, в которых набрал 16 (2+14) очков при нейтральном показателе полезности и 89 минутах штрафа. В Кубке Стэнли на счету хоккеиста 0 очков при показателе полезности «-1».

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Павел Заха не примет участия в турнире из-за проблем со здоровьем. Ранее стало известно, что мировое первенство пропустит нападающий «Филадельфии Флайерз» Якуб Ворачек.