«Сибирь» заключила новый контракт с Александром Макаровым

«Сибирь» заключила новый контракт с защитником Александром Макаровым, информирует официальный сайт клуба. Соглашение заключено на один сезон.

Макаров перешёл в новосибирский клуб из «Югры» по ходу минувшего сезона, провёл за «Сибирь» 17 игр и отметился в них 2 (0+2) очками. Всего в сезоне защитник сыграл в 20 матчах.

Также 28-летний хоккеист за карьеру в КХЛ выступал за «Витязь», «Торпедо» и новокузнецкий «Металлург». В общей сложности он принял участие в 172 играх, в которых забросил 5 шайб и сделал 16 голевых передач при показателе полезности «-15».