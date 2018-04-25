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Участие форварда «Торонто» Комарова в 7-м матче серии с «Бостоном» под вопросом

Участие форварда «Торонто» Комарова в 7-м матче серии с «Бостоном» под вопросом
Хоккей / НХЛ

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок прокомментировал перспективы нападающего Леонида Комарова сыграть в решающем матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз» (3-3).

Бэбкок заявил, что Комаров залечил повреждение, однако решение о его участии будет принято позже. Североамериканские журналисты связывают это с изменениями, произошедшими в звеньях «Торонто» в отсутствие Комарова. Предполагается, что Бэбкок не готов менять только что созданные сочетания, несмотря на восстановление финского форварда.

Комаров получил травму нижней части тела во втором матче серии с «Бостоном».

Решающая встреча серии «Бостон Брюинз» — «Торонто Мэйпл Лифс» состоится в ночь с 25 на 26 апреля, начало матча запланировано на 2:30 по московскому времени.

Лео Комаров из-за повреждения нижней части тела не доиграл матч с «Бостоном»
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