Защитник «Филадельфии» Хегг может сыграть за сборную Швеции на ЧМ-2018

Главный тренер сборной Швеции по хоккею Рикард Грёнборг выразил крайнюю заинтересованность в поездке защитника «Филадельфии Флайерз» Роберта Хегга на предстоящий чемпионат мира в Дании. Окончательное решение будет принято в течение нескольких дней, после дополнительного медицинского обследования.



«Я работал с Хеггом на пяти турнирах на разных уровнях. Это парень с большим упрямством, именно оно дало ему путёвку в лучшую лигу мира. Мне нравятся его габариты и агрессивная манера игра. Почему мы стремимся пригласить максимум людей из НХЛ? Нам очень нужна лучшая команда. В 2018-м году мы выбрали такую стратегию для чемпионата мира», — приводит слова Грёнборга издание Aftonbladet.

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В нынешнем сезоне Хегг провёл 70 матчей в регулярном чемпионате и набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «+5» и 32 минутах штрафа. В плей-офф Роберт сыграл две встречи и не набрал результативных баллов.