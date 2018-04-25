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А. Медведев: несмотря на мнения скептиков, чемпионом стал не СКА и не ЦСКА

А. Медведев: несмотря на мнения скептиков, чемпионом стал не СКА и не ЦСКА
Хоккей / КХЛ

Первый президент КХЛ, член совета директоров лиги Александр Медведев рассказал о своих впечатлениях от завершившегося сезона-2017/18.

«Юбилейный сезон оказался очень ярким. Несмотря на многочисленные мнения негативистов и скептиков, кубок Гагарина выиграл не СКА и не ЦСКА, а казанский «Ак Барс». Разнообразие стилей, которые показывают команды, привлекает новых и новых болельщиков. Кроме того я бы хотел отметить, что по ходу этого чемпионата блестяще проявили себя ветераны: Павел Дацюк, Сергей Мозякин, Данис Зарипов, Илья Ковальчук. И потрясающая молодёжь у нас растёт, как о ней не сказать? Кирилл Капризов, Виталий Кравцов, да долго можно фамилии перечислять, чтобы никого не забыть», — цитирует Медведева официальный сайт лиги.

«Ак Барс» — топ-клуб здорового человека. ЦСКА – топ-клуб курильщика
Казань заслужила кубок Гагарина стратегическим подходом и уважением к лиге.
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