Первый президент КХЛ, член совета директоров лиги Александр Медведев рассказал о своих впечатлениях от завершившегося сезона-2017/18.



«Юбилейный сезон оказался очень ярким. Несмотря на многочисленные мнения негативистов и скептиков, кубок Гагарина выиграл не СКА и не ЦСКА, а казанский «Ак Барс». Разнообразие стилей, которые показывают команды, привлекает новых и новых болельщиков. Кроме того я бы хотел отметить, что по ходу этого чемпионата блестяще проявили себя ветераны: Павел Дацюк, Сергей Мозякин, Данис Зарипов, Илья Ковальчук. И потрясающая молодёжь у нас растёт, как о ней не сказать? Кирилл Капризов, Виталий Кравцов, да долго можно фамилии перечислять, чтобы никого не забыть», — цитирует Медведева официальный сайт лиги.

«Ак Барс» — топ-клуб здорового человека. ЦСКА – топ-клуб курильщика Казань заслужила кубок Гагарина стратегическим подходом и уважением к лиге.