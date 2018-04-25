«Спартак» заключил новый контракт с Максимом Трунёвым

Московский «Спартак» подписал новое соглашение с нападающим Максимом Трунёвым на один сезон, срок действия контракта истекает 30 апреля 2019 года. Об этом сообщает официальный аккаунт хоккейного клуба в «Твиттере».

27-летний форвард пополнил состав «Спартака» по ходу минувшего сезона, до этого он выступал в череповецкой «Северстали». Трунёв провёл 39 матчей в регулярном чемпионате сезона-2017/18, в которых записал на свой счёт 9 (7+2) очков. Он набрал 32 минуты штрафа при показателе полезности «-8». В плей-офф Максим сыграл четыре матча, не отметившись результативностью.