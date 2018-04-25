Данис Зарипов и Эмиль Гарипов стали гостями программы «Вечерний Ургант»

Хоккеисты казанского «Ак Барса» Данис Зарипов и Эмиль Гарипов стали участниками популярного телевизионного шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. В выпуске программы будет показан кубок Гагарина, который игроки привезли в студию.

Данис Зарипов в 16 матчах плей-офф набрал 11 (2+9) очков, Эмиль Гарипов выиграл 16 из 19 матчей Кубка Гагарина с коэффициентом надёжности 1,55 при проценте отражённых бросков 94,4.



Показ выпуска с обладателями кубка Гагарина запланирован на сегодня, 25 апреля. Начало — в 23:30 по московскому времени.