Защитник Иван Проворов выбыл на 6-8 недель из-за травмы

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов, который играл в шестом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (5:8, 2-4) с травмой плеча, выбыл из строя на длительный срок.

У 21-летнего хоккеиста диагностировано повреждение плеча третьей степени, при котором почти невозможно поднимать руку вверх. Из-за этой травмы он не сможет выйти на лёд в течение шести-восьми недель.

Ранее Федерация хоккея России вызвала травмированного защитника в сборную России, но затем выступила с заявлением, что решение о приезде в национальную команду будет принято после обследования защитника в клубе и официального вердикта врачей.

В шести матчах плей-офф НХЛ Проворов сделал 3 результативные передачи при показателе полезности «-6». В регулярном чемпионате российский защитник провёл 82 игры и набрал 42 (17+25) очка при показателе «+17».