Фастовский: у «Сибири» есть идея проведения матча на открытом воздухе

Член правления КХЛ, генеральный менеджер новосибирской «Сибири» Кирилл Фастовский подвёл итоги десятого сезона, а также заявил, что клуб рассматривает идею проведения матча на открытом воздухе.

«Могу сказать только хорошие слова о завершившемся сезоне. Заметно выровнялся уровень команд, возросла конкуренция, особенно на Востоке. Это огромный плюс для болельщиков, это создаёт интерес для СМИ. Очень приятно, что так происходит. Значит, мы движемся в правильном направлении. В плей-офф была напряжённая борьба, а победа клуба, на который изначально мало кто ставил, добавляет этому сезону прелести.

Укладываются в пиар-процессы КХЛ и матчи на открытом воздухе. Такие игры добавляют интереса и некой пикантности чемпионату. Необходимо и дальше проводить подобные мероприятия. «Сибирь» не собирается оставаться в стороне, у нас есть некоторые мысли на этот счёт. Идея проведения матча на открытом воздухе в нашем клубе вынашивается», — приводятся слова Фастовского на официальном сайте лиги.